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«Жалобы — часть игры». Гюндоган — о запрете общения игроков с судьями на Евро-2024

«Жалобы — часть игры». Гюндоган — о запрете общения игроков с судьями на Евро-2024
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Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган отреагировал на решение УЕФА о том, что на Евро-2024 во время матчей к судьям смогут обращаться только капитаны национальных команд. Напомним, сообщалось, что другие игроки могут получить предупреждение за общение с арбитрами.

«Я надеюсь, они понимают, что мы люди и иногда реагируем подобным образом. Иногда мы демонстрируем не лучшие манеры.

Я могу понять суть этого правила. Судья мирового класса обладает эмпатией, позволяющей ему оценивать сложные ситуации. Надеюсь, что арбитры проявят понимание. Жалобы — это часть игры. Мы любим игру, потому что она приносит различные эмоции. Не хочу показаться неуважительным, но надеюсь, что жёлтых карточек будет не слишком много», — приводит слова Гюндогана Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Евро-2024: итоговый список команд:

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