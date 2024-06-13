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«Будет неприятная игра». Гюндоган высказался о матче открытия Евро-2024 с Шотландией

«Будет неприятная игра». Гюндоган высказался о матче открытия Евро-2024 с Шотландией
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Полузащитник и капитан сборной Германии Илкай Гюндоган поделился мнением о грядущем матче открытия Евро-2024 с Шотландией, который состоится завтра, 14 июня.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
Не начался
Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я ожидаю очень неудобной игры. Знаю многих их футболистов по Премьер-лиге. Это опытная команда. Против них будет неприятно играть. Мы не должны недооценивать шотландцев. Я уважаю их, но, если мы выложимся на полную, я думаю, у нас будут хорошие шансы на победу в завтрашнем матче», — приводит слова Гюндогана Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, матч пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Клеман Тюрпен. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Звёздные «ветераны» Евро-2024:

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