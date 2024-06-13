«Будет неприятная игра». Гюндоган высказался о матче открытия Евро-2024 с Шотландией

Полузащитник и капитан сборной Германии Илкай Гюндоган поделился мнением о грядущем матче открытия Евро-2024 с Шотландией, который состоится завтра, 14 июня.

«Я ожидаю очень неудобной игры. Знаю многих их футболистов по Премьер-лиге. Это опытная команда. Против них будет неприятно играть. Мы не должны недооценивать шотландцев. Я уважаю их, но, если мы выложимся на полную, я думаю, у нас будут хорошие шансы на победу в завтрашнем матче», — приводит слова Гюндогана Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, матч пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Клеман Тюрпен. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Звёздные «ветераны» Евро-2024: