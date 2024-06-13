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Йевтич: не вижу преград для ухода Кварацхелии в топ-клуб этим летом

Йевтич: не вижу преград для ухода Кварацхелии в топ-клуб этим летом
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Бывший полузащитник казанского «Рубина» Дарко Йевтич поделился мнением о перспективах своего экс-одноклубника Хвичи Кварацхелии, который сейчас выступает за итальянский «Наполи».

«Не вижу преград, чтобы он перешел в другой топ-клуб уже в летнее трансферное окно. Хвича должен расти, у него все для этого есть. Уверен, что он покинет «Наполи», но когда – сказать не могу», – приводит слова Йевтича Metaratings.

Напомним, Хвича Кварацхелия выступает за «Наполи» с 2022 года. В сезоне-2022/2023 он стал вместе с командой чемпионом Италии, а также был признан самым ценным игроком Серии А и лучшим молодым игроком Лиги чемпионов. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 80 млн.

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