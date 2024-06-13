«Реал» объявит о продлении контрактов с Модричем и Васкесом на днях — Marca

В ближайшие дни мадридский «Реал» официально объявит о пролонгации трудовых соглашений с 38-летним центральным полузащитником Лукой Модричем и 32-летним правым защитником Лукасом Васкесом. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, оба футболиста продлят контракты ещё на один год.

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В минувшем сезоне Модрич принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

В минувшем сезоне Васкес сыграл 38 матчей во всех соревнованиях, в которых он отметился тремя голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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