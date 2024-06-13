Мусиала: ни одна команда не может быть непобедимой, даже если это «Реал» с Мбаппе

Атакующий полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала ответил на вопрос, может ли его команда стать лучшей в Европе по итогам следующего сезона.

«Конечно, это возможно. Ни одна команда не может быть непобедимой, даже если это мадридский «Реал» с Мбаппе», — приводит слова Мусиалы Bild.

Напомним, 3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд.

В минувшем сезоне Лиги чемпионов «Бавария» играла с «Реалом» в полуфинале. По итогам двухматчевого противостояния «сливочные» одержали победу со счётом 4:3.

Видеообзор роскошных апартаментов Килиана Мбаппе на базе «Реала»: