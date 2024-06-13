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«Болонья» не намерена продавать защитника Калафьори — источник

«Болонья» не намерена продавать защитника Калафьори — источник
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«Болонья» не намерена продавать защитника Риккардо Калафьори, сообщает интернет-издание Football Italia.

По информации источника, руководство клуба знает об интересе других команд. Игрока хотят «Ювентус», «Байер», «Челси», мадридский «Атлетико» и «Бавария». У Калафьори контракт до июня 2027 года, и ему гарантирована квалификация в Лигу чемпионов, поэтому «Болонья» настаивает, что не собирается поддаваться никакому давлению.

«Мы уже говорили, что намерены утвердить бо́льшую часть нынешнего состава. Мы уже сказали агенту Калафьори, что не намерены его терять», — приводит слова генерального директора клуба Фенуччи Football Italia.

В минувшем сезоне 22-летний Риккардо Калафьори провёл за клуб 37 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и записал на свой счёт пять результативных передач. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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