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Эндрю Робертсон считает, что в сборной Германии играет лучший полузащитник мира

Эндрю Робертсон считает, что в сборной Германии играет лучший полузащитник мира
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Левый защитник сборной Шотландии Эндрю Робертсон поделился мнением о грядущем матче открытия Евро-2024 с Германией, который состоится завтра, 14 июня.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
Не начался
Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ни для кого не секрет, что Германия будет доминировать во владении мячом, потому что у них лучший полузащитник в мире — Тони Кроос. Но когда у нас будет мяч, мы должны будем воспользоваться им. Мы должны быть спокойны. Их трудно обыграть, но мы постараемся помешать им всем, чем сможем. Если мы добьёмся подобного, я надеюсь, этого будет достаточно для хорошего результата», — приводит слова Робертсона Sport.es.

Напомним, матч пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Клеман Тюрпен. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Евро-2024: итоговый список команд:

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