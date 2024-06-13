Эндрю Робертсон считает, что в сборной Германии играет лучший полузащитник мира

Левый защитник сборной Шотландии Эндрю Робертсон поделился мнением о грядущем матче открытия Евро-2024 с Германией, который состоится завтра, 14 июня.

«Ни для кого не секрет, что Германия будет доминировать во владении мячом, потому что у них лучший полузащитник в мире — Тони Кроос. Но когда у нас будет мяч, мы должны будем воспользоваться им. Мы должны быть спокойны. Их трудно обыграть, но мы постараемся помешать им всем, чем сможем. Если мы добьёмся подобного, я надеюсь, этого будет достаточно для хорошего результата», — приводит слова Робертсона Sport.es.

Напомним, матч пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Клеман Тюрпен. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Евро-2024: итоговый список команд: