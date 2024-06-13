Игрок «Барселоны» Роке хочет доказать Флику, что он может стать важным игроком — источник

Нападающий «Барселоны» Витор Роке хочет доказать главному тренеру клуба Ханс-Дитеру Флику, что он может претендовать на место в старте, сообщает журналист Роджер Торелло в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, 19-летний бразилец прервал свой отпуск и уже вернулся в Барселону. Сообщается, что он начал тренироваться самостоятельно, чтобы доказать Флику, что он может стать важным игроком в команде.

Напомним, 19-летний футболист перешёл в «Барселону» из «Атлетико Паранаэнсе» в январе 2024 года. Сумма трансфера составила € 40 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2031 года. Transfermarkt оценивает Роке в € 40 млн. В нынешнем сезоне Роке сыграл 16 матчей во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.