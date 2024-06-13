Гвардиол: Ямал может стать одним из лучших игроков в мире

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Хорватии Йошко Гвардиол перед матчем с Испанией в 1-м туре группового этапа Евро-2024 поделился мнением о 16-летнем вингере соперника Ламине Ямале.

«Приятно видеть на поле таких молодых и талантливых футболистов, как Ламин Ямал. Если он будет продолжать в том же духе, то может стать одним из лучших игроков в мире. Я с нетерпением жду матча и буду готов к этому вызову», — приводит слова Гвардиола Sport.es.

В минувшем сезоне сезоне Ямал провёл 50 матчей за «Барселону», забил семь голов и отдал 10 результативных передач.

Напомним, матч 1-го тура чемпионата Европы по футболу между сборными Испании и Хорватии состоится 15 июня. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.