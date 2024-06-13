Маскерано: не думаю, что мы увидим игрока, способного достигнуть уровня Месси

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Аргентины Хавьер Маскерано поделился мнением о бывшем нападающем каталонского клуба Лионеле Месси.

«Я не думаю, что мы увидим футболиста, способного достигнуть уровня Лионеля Месси. Но люди говорили то же самое и о Диего Марадоне, а затем появился Месси. Это хороший знак, что Месси родился в 1987 году, через год после того, как сборная Аргентины выиграла чемпионат мира 1986 года. Я надеюсь, что преемник Месси уже родился (смеётся)», — приводит слова Маскерано Bolavip.

Напомним, Месси выступал за взрослую команду «Барселоны» с 2005 по 2021 год. За этот период аргентинский футболист принял участие в 778 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 672 голами и 303 результативными передачами.

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