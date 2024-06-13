Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Маскерано: не думаю, что мы увидим игрока, способного достигнуть уровня Месси

Маскерано: не думаю, что мы увидим игрока, способного достигнуть уровня Месси
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Аргентины Хавьер Маскерано поделился мнением о бывшем нападающем каталонского клуба Лионеле Месси.

«Я не думаю, что мы увидим футболиста, способного достигнуть уровня Лионеля Месси. Но люди говорили то же самое и о Диего Марадоне, а затем появился Месси. Это хороший знак, что Месси родился в 1987 году, через год после того, как сборная Аргентины выиграла чемпионат мира 1986 года. Я надеюсь, что преемник Месси уже родился (смеётся)», — приводит слова Маскерано Bolavip.

Напомним, Месси выступал за взрослую команду «Барселоны» с 2005 по 2021 год. За этот период аргентинский футболист принял участие в 778 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 672 голами и 303 результативными передачами.

Месси, Суарес, Бускетс и Альба посетили матч «Майами» – «Бостон»:

Материалы по теме
Месси заявил, что не будет играть на Олимпийских играх в Париже
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android