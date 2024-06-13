«Ливерпуль» собирается навязать борьбу «Реалу» за Йоро — Фабрицио Романо

18-летний футболист «Лилля» Лени Йоро может перейти в «Ливерпуль», сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, француз включён в шорт-лист мерсисайдцев для усиления позиции центрального защитника, но с игроком никаких договорённостей нет. В борьбе за Йоро по-прежнему лидирует мадридский «Реал», этому клубу игрок отдаёт предпочтение.

Сообщалось, что 18-летним игроком интересовались «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

18-летний Йоро в текущем сезоне сыграл 44 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2025 года.