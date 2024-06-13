Начо станет игроком «Аль-Иттихада» с зарплатой в € 20 млн в год — Marca

Центральный защитник и капитан мадридского «Реала» Начо Фернандес, чей контракт со «сливочными» заканчивается 30 июня, близок к заключению трудового соглашения с саудовским «Аль-Иттихадом». Об этом сообщает Marca.

По информации источника, «Аль-Иттихад» предлагает 34-летнему футболисту контракт, рассчитанный на два года, с заработной платой в € 20 млн в год.

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Напомним, в составе «Аль-Иттихада» выступает бывший нападающий «Реала» Карим Бензема.

Начо является воспитанником «сливочных». Он выступает за взрослую команду мадридского клуба с 2012 года. За этот период он принял участие в 364 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 10 результативными передачами.

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