Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Начо станет игроком «Аль-Иттихада» с зарплатой в € 20 млн в год — Marca

Начо станет игроком «Аль-Иттихада» с зарплатой в € 20 млн в год — Marca
Аудио-версия:
Комментарии

Центральный защитник и капитан мадридского «Реала» Начо Фернандес, чей контракт со «сливочными» заканчивается 30 июня, близок к заключению трудового соглашения с саудовским «Аль-Иттихадом». Об этом сообщает Marca.

По информации источника, «Аль-Иттихад» предлагает 34-летнему футболисту контракт, рассчитанный на два года, с заработной платой в € 20 млн в год.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в составе «Аль-Иттихада» выступает бывший нападающий «Реала» Карим Бензема.

Начо является воспитанником «сливочных». Он выступает за взрослую команду мадридского клуба с 2012 года. За этот период он принял участие в 364 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 10 результативными передачами.

Видеообзор роскошных апартаментов Килиана Мбаппе на базе «Реала»:

Материалы по теме
Стала известна позиция Анчелотти по продлению контракта с капитаном «Реала» Начо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android