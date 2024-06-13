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Тренер «Байера» Алонсо поделился первыми впечатлениями от игры Флориана Вирца

Тренер «Байера» Алонсо поделился первыми впечатлениями от игры Флориана Вирца
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо рассказал о первых впечатлениях от игры нападающего клуба Флориана Вирца.

«Когда мы изо всех сил пытались всё наладить, все в клубе продолжали говорить мне: «Просто подожди, пока Флориан оправится от травмы. Просто подожди Фло… подожди Фло…»

Я подумал: «Хорошо, я знаю Флориана. Хороший игрок».

Но должен признаться, я не знал, насколько он хорош, пока он не вернулся и я не увидел его собственными глазами. Первый тайм матча с «Фрайбургом» был нулевым и тяжёлым. Они глубоко защищались, а Флориан обвёл одного, затем двух, третьего, четвёртого, пятого защитника и забил эту красоту. Это был один из тех голов, когда можно просто стоять и восхищаться. Хлопните в ладоши и скажите: «Ух ты».

Это было еще одним напоминанием нам, тренерам, о том, что мы никогда не должны чересчур приписывать себе то, что происходит на поле, потому что наша работа — просто предоставить плацдарм для такого рода гениев. Именно игроки творят историю», — рассказал Алонсо в большом монологе для The Players’ Tribune.

Напомним, в минувшем сезоне Вирц принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 20 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.

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