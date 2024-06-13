«Барселона» будет зарабатывать € 105-120 млн в год по новому контракту с Nike — Sport.es

В скором времени «Барселона» подпишет новый контракт с брендом Nike, по которому она будет получать € 105-120 млн в год. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, изначально планировалась, что каталонский клуб подпишет новый контракт до 30 июня, когда оканчивается финансовый год. Однако сине-гранатовые не хотят проявлять спешку и заключат соглашение после 30 июня.

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Подчёркивается, что Nike также выплатит «Барселоне» € 100 млн в качестве единоразового подписного бонуса.

Напомним, ранее стороны не могли договориться об условиях нового контракта, и «Барселона» была близка к тому, чтобы прекратить сотрудничество с Nike.

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