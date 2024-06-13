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Тухель на переговорах с «Манчестер Юнайтед» просил подписать Рюдигера — The Times

Тухель на переговорах с «Манчестер Юнайтед» просил подписать Рюдигера — The Times
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Немецкий специалист Томас Тухель во время переговоров с «Манчестер Юнайтед» по поводу его потенциального назначения на должность главного тренера команды, просил руководство «красных дьяволов» приобрести центрального защитника мадридского «Реала» Антонио Рюдигера. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, данное предложение Тухеля было быстро отклонено, поскольку за 31-летнего футболиста пришлось бы заплатить слишком много. Кроме того, «Манчестер Юнайтед» не хочет покупать возрастных игроков. Также маловероятно, что сам Рюдигер предпочёл бы перейти в стан «красных дьяволов» из мадридского клуба.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в «Манчестер Юнайтед» приняли решение оставить на посту главного тренера Эрика тен Хага и продлить с ним контракт.

Беллингем дразнит Рюдигера во время тренировки «Реала»:

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