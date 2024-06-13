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Экс-футболист «Спартака» Понсе станет игроком клуба из МЛС — The Athletic

Экс-футболист «Спартака» Понсе станет игроком клуба из МЛС — The Athletic
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Бывший нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе станет игроком «Хьюстон Динамо», сообщает интернет-издание The Athletic.

По информации источника, 27-летний игрок афинского АЕКа перейдёт в американский клуб. Считается, что он был основной трансферной целью команды из МЛС.

Понсе выступал за «Спартак» с 2019 по 2022 год. Ранее аргентинец играл за АЕК, «Лилль», «Гранаду» и «Ньюэллс Олд Бойз». 26-летний нападающий провёл за красно-белых 73 матча во всех турнирах, забил 25 голов и отдал пять результативных передач.

В минувшем сезоне-2023/2024 аргентинец Понсе сыграл 38 матчей за АЕК во всех турнирах, забил 16 мячей, но не отметился результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 5 млн.

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