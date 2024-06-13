Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фернанду Мейра: «Зенит» определённо является лучшей командой России

Фернанду Мейра: «Зенит» определённо является лучшей командой России
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Зенита», «Бенфики» и сборной Португалии Фернанду Мейра поделился мнением о чемпионстве сине-бело-голубых в минувшем сезоне РПЛ.

«Зенит» определённо является лучшей командой России, они доказывают это из года в год, что у них есть фантастическая команда. Последнее чемпионство подарило много эмоций, потому что «Краснодар» мог занять первое место, если бы «Зенит» проиграл «Ростову», также на золото претендовало до последнего тура и «Динамо». Так что было много эмоций, чемпионская гонка, а это важно для российского чемпионата. А то в последние годы «Зенит» не давал шансов своим конкурентам совсем», – приводит слова Мейры ТАСС.

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.

Материалы по теме
Скандал из-за будущих трансферов «Зенита»! Участника сделки обвинили в серьёзном обмане
Скандал из-за будущих трансферов «Зенита»! Участника сделки обвинили в серьёзном обмане
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android