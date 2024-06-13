Фернанду Мейра: «Зенит» определённо является лучшей командой России

Бывший защитник «Зенита», «Бенфики» и сборной Португалии Фернанду Мейра поделился мнением о чемпионстве сине-бело-голубых в минувшем сезоне РПЛ.

«Зенит» определённо является лучшей командой России, они доказывают это из года в год, что у них есть фантастическая команда. Последнее чемпионство подарило много эмоций, потому что «Краснодар» мог занять первое место, если бы «Зенит» проиграл «Ростову», также на золото претендовало до последнего тура и «Динамо». Так что было много эмоций, чемпионская гонка, а это важно для российского чемпионата. А то в последние годы «Зенит» не давал шансов своим конкурентам совсем», – приводит слова Мейры ТАСС.

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.