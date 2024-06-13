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Мейра: Семак — фантастический тренер, он проводит хорошую работу в «Зените»

Мейра: Семак — фантастический тренер, он проводит хорошую работу в «Зените»
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Бывший защитник «Зенита» и сборной Португалии Фернанду Мейра высказался о главном тренере петербургского клуба Сергее Семаке.

«По моему мнению, Сергей Семак — фантастический тренер, он проводит хорошую работу. Поэтому конкурентам сложно бороться с «Зенитом», — приводит слова бывшего футболиста сборной Португалии ТАСС.

Семаку 48 лет, он возглавляет «Зенит» с мая 2018 года. Под его руководством команда шесть раз подряд становилась чемпионом России, четырежды побеждала в Суперкубке страны и два раза выиграла Кубок России.

Напомним, за 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.

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