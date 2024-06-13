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Хуммельс покинет дортмундскую «Боруссию», несмотря на отставку Терзича — Ruhr Nachrichten

Хуммельс покинет дортмундскую «Боруссию», несмотря на отставку Терзича — Ruhr Nachrichten
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35-летний центральный защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс покинет «шмелей» по окончании действующего контракта (30 июня 2024 года), даже несмотря на отставку главного тренера немецкого клуба Эдина Терзича, с которым у футболиста был конфликт. Об этом сообщает Ruhr Nachrichten.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Терзич был крайне недоволен комментариями Хуммельса, который в преддверии финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (0:2) подверг критике на тот момент главного тренера «шмелей» из-за разочаровывающего выступления «шмелей» в чемпионате Германии, где они заняли пятое место.

Напомним, ранее сообщалось, что Хуммельс может присоединиться к итальянским «Милану» или «Роме».

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