Экс-гендиректор «Бешикташа» оценил возможный переход Фернандеша в «Зенит»

Бывший спортивный директор «Бешикташа» Сейджун Казанчи оценил возможный переход полузащитника Жедсона Фернандеша в петербургский «Зенит».

«Он будет отличным игроком для РПЛ и «Зенита». Жедсон хорош на позиции бокс-ту-бокса. Среди его лучших качеств выделю скорость, физическую мощь и потрясающую ментальную составляющую.

Жедсон — чистая «восьмёрка» на футбольном поле. Не знаю, станет ли он потерей для «Бешикташа», — приводит слова Казанчи Metaratings.

Ранее появилась информация, что сине-бело-голубые согласовали переход Жедсона с «Бешикташем». В минувшем сезоне 25-летний футболист провёл за турецкий «Бешикташ» 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами.

13 июня стало известно, что полузащитник «Бешикташа» Жедсон Фернандеш согласовал с санкт-петербургским «Зенитом» пятилетний контракт. Зарабатывать футболист в российском клубе будет € 3 млн за сезон. Об этом сообщил журналист Ягыз Сабункуоглу в социальных сетях.