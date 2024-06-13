Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Арсенала» Салиба — об уровне концентрации: я всегда остаюсь начеку

Защитник «Арсенала» Салиба — об уровне концентрации: я всегда остаюсь начеку
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Арсенала» и сборной Франции Вильям Салиба высказался об уровне своей концентрации.

«Конечно, мне ещё предстоит поработать, чтобы подняться ещё выше: сконцентрироваться, быть по-настоящему стабильным на протяжении всего сезона, и, возможно, только в одной или двух играх в году у меня дела будут идти хуже. Что касается концентрации, то она стала намного лучше. Раньше я мог играть на высшем уровне, принимать тонкие решения, но немного терялся. Сейчас это уже не так. Я всегда остаюсь начеку», — приводит слова Салиба издание L’Equipe.

Напомним, в минувшем сезоне Салиба принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

Материалы по теме
Защитник «Арсенала» Салиба установил рекорд АПЛ по количеству проведённых минут в сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android