Галлахер объяснил, почему Гарет Саутгейт является хорошим тренером

Полузащитник сборной Англии Конор Галлахер поделился мнением о том, почему главный тренер английской национальной команды Гарет Саутгейт является высококлассным специалистом.

«Он великолепно ладит со всеми. Это одна из причин, почему он отличный тренер. Он заставляет чувствовать каждого игрока нечто особенное. Он наполняет их [футболистов] уверенностью. Безусловно, такого же он добился и со мной», — приводит слова Галлахера официальный сайт УЕФА.

Напомним, Саутгейт был назначен на пост главного тренера сборной Англии в 2016 году. За этот период английская национальная команда выходила в финал чемпионата Европы 2020 года.

На чемпионате Европы — 2024 сборная Англии сыграет в одной группе с Сербией, Словенией и Данией. Английская национальная команда проведёт первый матч группового этапа 16 июня. Соперником «трёх львов» станет сборная Сербии. 20 июня Англия сыграет с Данией, а 25 июня — со Словенией.

Англия проиграла Исландии в последнем матче перед Евро-2024: