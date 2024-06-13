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Защитник «Баварии» де Лигт может перейти в «Манчестер Юнайтед» — источник

Защитник «Баварии» де Лигт может перейти в «Манчестер Юнайтед» — источник
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Центральный защитник «Баварии» и сборной Нидерландов Маттейс де Лигт может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, манкунианцы внимательно следят за игроком, так как ищут усиление на позицию центрального защитника. Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг, тренировавший де Лигта в «Аяксе», является большим поклонником таланта игрока. Сообщается, что нидерландцу разрешено покинуть «Баварию» при наличии подходящего предложения, так как мюнхенский клуб в ближайшее время объявит о подписании центрального защитника «Байера» Жонатана Та.

Де Лигт перешёл в «Баварию» летом 2022 года из «Ювентуса» за € 67 млн. В текущем сезоне защитник провёл 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн. Ранее сообщалось о предметном интересе к нидерландцу со стороны «Манчестер Юнайтед».

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