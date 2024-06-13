Каррера: сборной Италии будет тяжело повторить результат прошлого чемпионата Европы

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о шансах сборной Италии на предстоящем чемпионате Европы по футболу.

«Конечно, я буду переживать за сборную Италии всей душой! Будет тяжело повторить результат прошлого чемпионата Европы, но я верю в команду», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Золотые медали Евро-2020 завоевала сборная Италии. В финале команда обыграла англичан в серии пенальти.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.