Стали известны условия, на которых тен Хаг готов продлить контракт с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг выдвинул руководству клуба два условия, на которых он готов продлить контракт с «красными дьяволами». Об этом сообщает The Sun.

Два условия Эрика тен Хага:

Отсутствие в составе «Манчестер Юнайтед» крайнего нападающего Джейдона Санчо, с которым ранее у тен Хага случился конфликт, при условии, если игрок не принесёт извинения. С зимы минувшего сезона англичанин выступал за дортмундскую «Боруссию». Продление контракта с тренером нападающих «красных дьяволов» Бенни Маккарти.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что боссы «Манчестер Юнайтед» провели обзор деятельности тен Хага, на основании которого приняли решение оставить его на посту главного тренера и продлить с ним контракт до 2027 года. Действующее трудовое соглашение нидерландского специалиста рассчитано до лета 2025 года.

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