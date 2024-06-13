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Дмитрий Черышев назвал лучшего тренера «Динамо» в XXI веке

Дмитрий Черышев назвал лучшего тренера «Динамо» в XXI веке
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Главный тренер «Шинника» и бывший футболист московского «Динамо» Дмитрий Черышев назвал лучшего тренера бело-голубых в XXI веке.

«Если выбирать между Кобелевым, Шварцем и Личкой, то я выбираю Андрея Кобелева. По какому критерию? Потому что хочу отметить русского специалиста, к которому было доверие, и он показал результат», — приводит слова Черышева Legalbet.

Сейчас «Динамо» возглавляет чех Марцел Личка, который был признан лучшим тренером Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2023/2024. Под его руководством бело-голубые заняли третье место в чемпионате, набрав 56 очков в 30 турах. Личка пришёл в московский клуб летом 2023 года.

Немец Сандро Шварц возглавлял москвичей с 23 октября 2020 года по 29 мая 2022 года. Бело-голубые в сезоне-2021/2022 закончили чемпионат на третьем месте. В 2008 году динамовцы под руководством Андрея Кобелева взяли бронзу чемпионата.

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