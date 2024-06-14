Месси рассказал об отношении к установленным им рекордам

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, как он относится к установленным им рекордам.

«Никогда не придавал значения рекордам. Я бы не сыграл на чемпионате мира только ради того, чтобы потом говорить: «Я участвовал на шести чемпионатах мира», — приводит слова Месси ESPN.

Напомним, на текущий момент 36-летний футболист принимал участие в пяти чемпионатах мира начиная с 2006 года. Всего за сборную Аргентины Месси провёл 181 матч во всех турнирах, в которых отметился 106 голами и 56 результативными передачами.

Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира 2022 года, который проходил в Катаре. В финале этого турнира аргентинская национальная команда победила Францию (3:3, 4:2 пен.).

Неймар смеётся во время скандирования фанатами «Месси»: