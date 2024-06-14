«Аль-Наср» готов сделать ван Дейка самым высокооплачиваемым защитником мира — Marca

Генеральный директор «Аль-Насра» провёл встречу с представителем 32-летнего центрального защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка и предложил контракт, который может сделать нидерландского футболиста самым высокооплачиваемым игроком на его позиции в мире. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, подписание ван Дейка поспособствует существенному усилению линии обороны «Аль-Насра». Также саудовский клуб планирует осуществить другие большие трансферы нынешним летом.

Напомним, в минувшем сезоне ван Дейк принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: