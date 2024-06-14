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«Крылья Советов» и украинский «Шахтёр» борются за игрока сборной Туниса — источник

«Крылья Советов» и украинский «Шахтёр» борются за игрока сборной Туниса — источник
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За центрального защитника «Сфаксьена» и сборной Туниса Алаа Грама борются «Крылья Советов» и украинский «Шахтёр», сообщает журналист Ахмед Адала.

По информации источника, североафриканский клуб получил предложение о переходе от двух команд. Сообщается, что «Шахтёр» предлагает € 1,4 млн, а «Крылья Советов» — € 700 тыс., но ещё 50% – от последующей продажи футболиста.

22-летний Алаа Грам сыграл 17 матчей во всех турнирах и отметился четырьмя голами. Согласно информации, представленной на авторитетном портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

Напомним, «Крылья Советов» завершили сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на девятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 41 очко за 30 матчей.

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