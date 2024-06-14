«Они нервничали». Бэйл объяснил менталитет «Реала» на примере финала ЛЧ с «Ливерпулем»

Бывший крайний нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл объяснил, как проявляется чемпионский менталитет «сливочных», вспомнив финал Лиги чемпионов сезона-2017/2018, в котором испанский гранд обыграл «Ливерпуль» (3:1).

«Это [менталитет] облегчает финал, ведь вы не чувствуете давления. Я помню разговор с [Адамом] Лалланой после финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» в 2018 году. Тогда он сказал мне, что они не могли уснуть ночью, и все нервничали, в то время как для нас это была ещё одна игра, в которой мы одержали вверх», — приводит слова Бэйла Football Talk в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в финале Лиги чемпионов сезона-2017/2018 Бэйл оформил дубль. Ещё один гол «Реала» забил нападающий Карим Бензема.

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