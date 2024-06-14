Агент Миранчука отреагировал на информацию о готовности «Аталанты» продать Алексея

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал информацию о возможной продаже футболиста.

«Информация о готовности «Аталанты» продать Алексея за € 10 млн — это неправда», — приводит слова Шпинёва Metaratings.

Ранее журналист Джанлуиджи Лонгари сообщил, что «Кальяри» собирается купить Миранчука. «Аталанта» готова расстаться с россиянином за € 10 млн.

Напомним, в минувшем сезоне Миранчук провёл за «Аталанту» 42 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал 12 результативных передач. По итогам прошлого сезона россиянин в составе «Аталанты» выиграл Лигу Европы. В решающем матче турнира команда разгромила «Байер» со счётом 3:0.