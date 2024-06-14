В России открылось летнее трансферное окно сезона-2024/25.

Регистрационный период для клубов российской Премьер-Лиги продлится с 14 июня по 5 сентября 2024 года включительно.

Старт сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги запланирован на 20 июля.

В прошлом сезоне чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 30 игр. Второе место занял «Краснодар», а замкнуло тройку лидеров московское «Динамо».

Напомним, лучшим тренером Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сезона-2023/2024 на церемонии награждения РПЛ признали тренера московского «Динамо» Марцела Личку, а лучшим игроком по результатам данной премии стал нападающий бело-голубых Константин Тюкавин.