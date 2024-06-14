Руни: Роналду раздражало, когда я в шутку говорил, что он уродлив

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни вспомнил, как он подшучивал над другим экс-игроком «красных дьяволов» Криштиану Роналду.

«У нас были действительно хорошие отношения, но мы были полными противоположностями. Это было забавно. Роналду был положительным персонажем. Кое-что из того, что он делал, то, как смеялся и дурачился, было похоже на Златана Ибрагимовича.

Он смотрел в зеркало и говорил себе, что он красивый. Но есть я, полная противоположность, у которого нет такой внешности! Я всегда говорил ему, что он уродлив. Я говорил ему: «Нет, ты не такой». Так я валял дурака, и это сердило его.

Мы вдвоём всегда подшучивали над тренером. Иногда я забирал его [Роналду] для того, чтобы отвезти на тренировку или в отель», — приводит слова Руни BBC Radio 5 Live Football Daily.

Напомним, Роналду и Руни вместе выступали за «Манчестер Юнайтед» с 2004 по 2009 год.

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