Хаби Алонсо объяснил разницу между карьерами игрока и тренера

Наставник «Байера» Хаби Алонсо высказался о разнице между карьерами игрока и тренера.

«Будучи игроком, ты всегда хочешь праздновать. Ты хочешь расслабиться, хотя бы на мгновение. Но твоя задача как тренера — быть одержимым предстоящим матчем. Вероятно, я научился этому у великих тренеров, под руководством которых играл: у Пепа, Моуринью, Рафы [Бенитеса], Анчелотти, Тошака, Арагонеса, дель Боске и многих других», — рассказал Алонсо в большом монологе для The Players’ Tribune.

В нынешнем сезоне «Байер» выиграл немецкую Бундеслигу, опередив ближайшего преследователя в лице «Штутгарта» на 17 очков. Леверкузенцы добились исторического достижения, впервые закончив сезон в чемпионате Германии без поражений. На счету «Байера» в прошедшем сезоне Бундеслиги числятся 28 побед и шесть ничьих.