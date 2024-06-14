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Мейра: сборная России смогла бы квалифицироваться на чемпионат Европы в случае допуска

Мейра: сборная России смогла бы квалифицироваться на чемпионат Европы в случае допуска
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Чемпион России в составе петербургского «Зенита» и бывший футболист сборной Португалии Фернанду Мейра предположил, как национальная команда России могла бы выступить в квалификации к Евро-2024.

«Конечно, сборная России смогла бы квалифицироваться на чемпионат Европы, если бы была допущена. Это качественная и конкурентоспособная команда. Если бы у них была возможность принимать участие в соревнованиях, то я уверен, что она бы отобралась», — приводит слова Мейры ТАСС.

Напомним, в феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. Сборная России не принимала участия в жеребьёвке отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.

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