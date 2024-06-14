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Источник: Баньяц летом покинет «Краснодар»

Источник: Баньяц летом покинет «Краснодар»
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Сербский полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц с большой долей вероятности покинет клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, серб хочет получать больше игровой практики. Отмечается, что в клубе готовы отпустить футболиста в летнее трансферное окно, но пока никто не сделал по Баньяцу официального предложения. Сам же Михайло хотел бы продолжить свою карьеру в Европе.

В минувшем сезоне Баньяц провёл за «Краснодар» 25 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами.

Контракт игрока с краснодарской командой рассчитан до 30 июня 2026 года. За национальную команду Сербии футболист заигран не был. За южан полузащитник выступает с 2022 года.

Напомним, по итогам прошлого сезона краснодарцы заняли второе место в таблице РПЛ.

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