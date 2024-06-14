Неймар опубликовал пост с тренировки после восстановления от тяжёлой травмы

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар на своей странице в социальной сети опубликовал несколько фотографий совместной тренировки с партнёром по сборной Бразилии, форвардом «Арсенала» Габриэлом Жезусом.

Фото: Фото из личного архива Неймара

Фото: Фото из личного архива Неймара

Фото: Фото из личного архива Неймара

«Отпуск плюс тренировки. Сегодня я позанимался в компании моего бро — Габриэла Жезуса», — подписал публикацию Неймар.

Напомним, с октября минувшего года Неймар восстанавливается после разрыва крестообразной связки. Ранее в СМИ появлялась информация, что процесс реабилитации 32-летнего футболиста затягивается.

Бразильский футболист перешёл в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» летом 2023 года. За этот период он принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. По итогам нынешнего сезона «Аль-Хиляль» стал чемпионом Саудовской Аравии.

Материалы по теме Неймар рассказал о своих текущих взаимоотношениях с Месси

Неймар смеётся во время скандирования фанатами «Месси»: