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«Зенит» согласовал трансфер Максима Глушенкова из «Локомотива»

«Зенит» согласовал трансфер Максима Глушенкова из «Локомотива»
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Санкт-петербургский «Зенит» согласовал трансфер нападающего московского «Локомотива» Максима Глушенкова.

«Зенит» договорился о переходе Максима Глушенкова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к петербургскому клубу.

В ближайшее время полузащитник подпишет контракт с новым клубом.

Напомним, Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». С 2023 года Максим выступает за «Локомотив». В минувшем сезоне 23-летний полузащитник провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глушенкова в € 7,5 млн.

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