Виктор Гусев прокомментировал итоги чемпионской гонки РПЛ

Известный футбольный комментатор и болельщик московского «Динамо» Виктор Гусев высказался об итогах чемпионской гонки в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«Последний тур смотрел по телевизору, потому что готовил его обзор для выпуска на Первом канале. Это была моя рабочая смена, иначе бы, конечно, рванул в Краснодар. Одним глазом следил за остальными играми, но всё внимание, конечно, было нашему матчу. Я очень рассчитывал на победу, тем более что всё было в наших руках. Но как человек, который давно смотрит футбол и специализируется на нём, я понимал, что чемпионской игры по большому счёту не было. Сразу оговорюсь, что её не было ни у «Зенита», ни у «Краснодара».

Но мы заслужили чемпионство тем, что проявили волю. Все помнят голы Нгамалё в добавленное время, борьбу до последних минут. Это, кстати, было нехарактерно для «Динамо» прошлых лет, когда, может быть, даже было меньше упрёков к линии обороны или вратарям, но команда не проявляла волю. Это что-то новое, что появилось при Личке – это умение бороться до конца. И вот за это мы чемпионство заслужили. И очень жалко, что его не добились», — приводит слова Гусева официальный сайт московского клуба.

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков. В 30-м туре чемпионата России бело-голубые проиграли «Краснодару» со счётом 0:1. Перед началом 30-го тура для «Динамо» было достаточным сыграть вничью с «быками» для того, чтобы выиграть чемпионат России.

Фанаты «Динамо» проводили команду на стадион «Краснодар»: