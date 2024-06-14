Виктор Гусев высказался о первом сезоне Марцела Лички во главе «Динамо»

Известный футбольный комментатор и болельщик московского «Динамо» Виктор Гусев прокомментировал работу главного тренера бело-голубых Марцела Лички в своём первом сезоне во главе команды.

«Я очень симпатизирую Личке как человеку, тому, как он говорит, как общается с прессой, как он вывел весь персонал на пресс-конференцию после матча с «Краснодаром». Некоторые считают, что он не о том говорил: что нужно было объяснять поражение команды, а не благодарить повара. Ничего подобного! Он сделал самую правильную вещь, которую можно было сделать по-человечески. Он показал, что он часть клуба, часть команды. И вот этот поступок, который, казалось бы, далёк от конкретной игры, это и есть построение команды. Личка – абсолютный молодец! Только недальновидный человек может говорить, что это всё неважно – общение с прессой, работа динамовского клуба, оформление матчей.

У некоторых специалистов есть такая позиция, что важно только то, как футболисты играют – зачем нужны эти шоу на матчах или шутки на пресс-конференциях? Нет, это всё составные части одного и того же – без этого нельзя. Когда начались эти изменения, появилась креативность в том, что касается и формы, и атрибутики, и предматчевых шоу, я сказал, что теперь дело пойдёт и в итоге будет прогресс на футбольном поле. Так и произошло, и мы в итоге стали подниматься вверх. Клуб – единое целое. Все вместе поднимаются, и все вместе опускаются», — приводит слова Гусева официальный сайт московского клуба.

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка был признан лучшим тренером Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2023/2024. Под его руководством бело-голубые заняли третье место в чемпионате, набрав 56 очков в 30 турах. Личка пришёл в московский клуб летом 2023 года.

Материалы по теме Виктор Гусев прокомментировал итоги чемпионской гонки РПЛ

«Подвиги» Дзюбы вне футбола: