Гвардиола — о работе с Гюндоганом: он говорил мало, но все его слушали, включая меня

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре капитана сборной Германии по футболу, хавбека «Барселоны» Илкая Гюндогана, с которым они в 2023 году выигрывали Лигу чемпионов.

«Игрок может быть быстрым или иметь отличный бросок, но что выделяет его и делает его элитным, так это его интеллект. Принимать правильные решения под давлением, знать, что нужно команде в любой момент — именно такого игрока я ищу. Я люблю умных игроков. Мне приходилось объяснять что-то Илкаю всего один раз. Он всё понимал и сразу же реализовал. Это необычно.

Илкай говорил мало, но, когда он говорил, все слушали, включая меня. Он был ясен и прямолинеен. Он очень умный игрок, один из самых умных, которых я тренировал. Он был ключом к нашему успеху», — приводит слова Гвардиолы beIN Sports.

Ранее 33-летний немецкий хавбек провёл семь сезонов в составе «горожан», выиграв 14 трофеев под руководством Гвардиолы.

В минувшем сезоне Гюндоган принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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