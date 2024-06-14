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Гарри Кейн прокомментировал свой первый сезон в «Баварии»

Гарри Кейн прокомментировал свой первый сезон в «Баварии»
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Нападающий сборной Англии и мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался о своём дебютном сезоне в чемпионате Германии. Напомним, немецкий клуб в минувшем сезоне остался без трофеев впервые за 12 лет.

«Невероятный опыт. Думаю, игра в таком клубе, как «Бавария», может только пойти на пользу, позволить выйти на более высокий уровень, поскольку здесь ты находишься под невероятным давлением в каждом матче, от тебя всегда ждут качественной игры. Конечно, все знают, насколько хороши игроки «Баварии», как сильны тренеры. Мне очень понравилось пробовать себя на разных стадионах – атмосфера просто потрясающая. Думаю, на Евро в Германии будет так же», — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.

В минувшем сезоне в составе мюнхенцев за 45 матчей Кейн забил 44 гола и отдал 12 результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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