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Денис Черышев опубликовал прощальный пост по случаю ухода из «Венеции»

Денис Черышев опубликовал прощальный пост по случаю ухода из «Венеции»
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Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев опубликовал прощальный пост в социальной сети, в связи с уходом из итальянского клуба по окончании сезона-2023/2024.

Фото: Фото из личного архива Черышева

Фото: Фото из личного архива Черышева

Фото: Фото из личного архива Черышева

«Спасибо, львы! Спасибо Венеция! Удачи в Серии А!» — написал Черышев на странице в своей социальной сети.

Минувший сезон-2023/2024 итальянской Серии B «Венеция» завершила на третьем месте, набрав по итогам 38 матчей 70 очков. После победы в ответной игре финала плей-офф за выход в Серию А с «Кремонезе» (1:0) «Венеция» под руководством бывшего главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли по сумме двух встреч (1:0) обеспечила себе место в высшем дивизионе Италии.

Российский полузащитник венецианцев Денис Черышев провёл в два сезона в итальянском клубе, сыграв во всех турнирах за клуб в 34 матчах. На счету россиянина всего четыре забитых мяча и две голевые передачи. Отметим, результативные действия Черышев совершил в сезоне-2022/2023.

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Италия - Серия B . Финал. 2-й матч
02 июня 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Венеция
Венеция
Окончен
1 : 0
Кремонезе
Кремона
1:0 Гиткьяер – 24'    

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