Стало известно имя самого подорожавшего игрока в Европе сезона-2023/2024

Интернет-портал Transfermarkt опубликовал список футболистов, которые больше всех прибавили в трансферной стоимости по итогам сезона-2023/2024. Самым подорожавшим игроком стал 16-летний вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямал. Вторым по прогрессу в стоимости стал англичанин Коул Палмер, прошлым летом перешедший из «Манчестер Сити» в «Челси». Третий – Джуд Беллингем из мадридского «Реала».

Топ-10 самых подорожавших игроков сезона:

1. Ламин Ямал («Барселона», + € 90 млн) — € 90 млн.

2. Коул Палмер («Челси», + € 65 млн) — € 80 млн.

3. Джуд Беллингем («Реал», + € 60 млн) — € 180 млн.

4. Виктор Дьёкереш («Спортинг Лиссабон», + € 52 млн) — € 65 млн.

5. Кобби Майну («Манчестер Юнайтед», + € 49 млн) — € 50 млн.

6. Жоау Невеш («Бенфика», + € 45 млн) — € 55 млн.

7. Флориан Вирц («Байер», + € 45 млн) — € 130 млн.

8. Савио («Жирона», + € 45 млн) — € 50 млн.

9. Джошуа Зиркзее («Болонья», + € 41 млн) — € 50 млн.

10. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ», + € 40 млн) — € 60 млн.

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