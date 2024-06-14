Стало известно имя самого подорожавшего игрока в Европе сезона-2023/2024

Интернет-портал Transfermarkt опубликовал список футболистов, которые больше всех прибавили в трансферной стоимости по итогам сезона-2023/2024. Самым подорожавшим игроком стал 16-летний вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямал. Вторым по прогрессу в стоимости стал англичанин Коул Палмер, прошлым летом перешедший из «Манчестер Сити» в «Челси». Третий – Джуд Беллингем из мадридского «Реала».
Топ-10 самых подорожавших игроков сезона:
1. Ламин Ямал («Барселона», + € 90 млн) — € 90 млн.
2. Коул Палмер («Челси», + € 65 млн) — € 80 млн.
3. Джуд Беллингем («Реал», + € 60 млн) — € 180 млн.
4. Виктор Дьёкереш («Спортинг Лиссабон», + € 52 млн) — € 65 млн.
5. Кобби Майну («Манчестер Юнайтед», + € 49 млн) — € 50 млн.
6. Жоау Невеш («Бенфика», + € 45 млн) — € 55 млн.
7. Флориан Вирц («Байер», + € 45 млн) — € 130 млн.
8. Савио («Жирона», + € 45 млн) — € 50 млн.
9. Джошуа Зиркзее («Болонья», + € 41 млн) — € 50 млн.
10. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ», + € 40 млн) — € 60 млн.
Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: