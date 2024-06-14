Стало известно, почему «Кальяри» заинтересован в Алексее Миранчуке

«Кальяри» и «Аталанта» могут начать переговоры по переходу российского полузащитника Алексея Миранчука, сообщает Tuttoatalanta.

«Кальяри» стремится укрепить свой состав в следующем сезоне и видит в Миранчуке потенциальное усиление для команды. Способность игрока адаптироваться к различным атакующим ролям может стать решающим фактором для «Кальяри».

Однако для завершения сделки необходимо будет договориться с «Аталантой», чтобы найти условия, которые удовлетворят обе стороны.

В минувшем сезоне Миранчук провёл за «Аталанту» 42 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал 12 результативных передач. По итогам прошлого сезона россиянин в составе «Аталанты» выиграл Лигу Европы.

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