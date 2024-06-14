Килиан Мбаппе высказался о перспективах защитника Вильяма Салиба на Евро-2024

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о защитнике «трёхцветных» и лондонского «Арсенала» Вильяме Салиба.

«Я знаю Вильяма Салибу с тех пор, как он был очень, очень молод. Мы учились в одной начальной школе в Бонди. В перерывах мы играли вместе, хотя мы были в разном году, он попросил сыграть с нами. Мы позволили это, потому что он уже был большим! Потом мой отец тренировал его в камерунском «Бонди». Я очень рад видеть его развитие сейчас, он ещё раскроется на Евро», — приводит слова Мбаппе Madrid Zone.

Напомним, в минувшем сезоне Салиба принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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