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Агент Клоппа ответил на слухи о том, что тренер может возглавить один из клубов «Ред Булл»

Агент Клоппа ответил на слухи о том, что тренер может возглавить один из клубов «Ред Булл»
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Марк Косицке, агент бывшего главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа отреагировал на слухи о том, что специалист может возглавить один из клубов «Ред Булла».

«Полная чушь. В этом нет ничего страшного!», — приводит слова Косицке журналист Флориан Плеттенберг в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, «Ред Булл» владеет пятью командами– «Зальцбург», «Лейпциг», «Нью-Йорк Ред Булл», бразильский «Брагантину» и австрийский «Лиферинг».

Напомним, последним клубом Клоппа был «Ливеруль», который он покинул по итогам минувшего сезона. Отмечалось, что специалист хочет взять паузу в тренерской работе. Ранее специалист также возглавлял дортмундскую «Боруссию» и «Майнц».

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