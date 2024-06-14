Стало известно, каких игроков «Челси» готов предложить в обмен на звезду «Кристал Пэлас»

Лондонский «Челси» собирается приобрести 22-летнего крайнего полузащитника «Кристал Пэлас» Майкла Олисе. Об этом сообщает журналист Сами Мокбель в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, чтобы облегчить подписание Олисе, «Челси» может включить в сделку одного из двух своих игроков – албанского нападающего Армандо Брою или воспитанника «аристократов», центрального защитника Трево Чалобу.

Ранее сообщалось, что помимо «Челси» на 22-летнего футболиста также претендуют и другие клубы, включая «Баварию», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

Олисе присоединился к «Кристал Пэлас» в июле 2021 года, перейдя из «Рединга» за € 9,3 млн. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до конца сезона-2026/2027. В этом сезоне футболист сыграл 19 матчей в АПЛ, записав на свой счёт 10 голов и шесть результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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