Родриго отказался переходить в «ПСЖ» — RMC Sport

Нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» Родриго Гоэс отказался переходить во французский «Пари Сен-Жермен», сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хоукинс.

По информации источника, в руководстве «ПСЖ» всерьёз рассматривают возможность приобретения Родриго и сделали запрос самому игроку и президенту «сливочных» Флорентино Пересу. Бразильский футболист сразу же отклонил предложение парижан и сказал, что останется в «Реале». Однако в «Реале» готовы рассмотреть трансфер Родриго, если предложенная сумма за него будет приближаться к € 150 млн.

Ранее сообщалось, что Родриго может стать игроком «Манчестер Сити» уже этим летом.

В минувшем сезоне Родриго принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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