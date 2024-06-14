Гусев: Газзаев говорил, что у Грулёва такие же задатки, как у Мбаппе

Известный футбольный комментатор Виктор Гусев высказался о нападающем «Динамо» Вячеславе Грулёве.

«Грулёв не всегда себя проявляет так, как хотелось бы, а на него возлагаются надежды. Он часто заменяет подуставшего Тюкавина или просто выходит в роли дополнительного спасителя. Иногда это срабатывало, как, например, во встрече с «Зенитом», но не всегда. Про Грулёва говорили, что у него большой потенциал. Когда он только появился в составе, Валерий Георгиевич Газзаев говорил, что у него такие же задатки, как у Мбаппе. Я удивился и стал внимательно следить за ним. В общем, будем наблюдать», — приводит слова Гусева официальный сайт «Динамо».

Грулёв выступает за основной состав «Динамо» с 2019 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. В прошлом сезоне он принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив четыре гола и три результативные передачи.

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